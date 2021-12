La boulette : Alexa propose à une petite fille de jouer avec les prises de courant !

C’est le Facepalm du jour : sans doute en manque de sensations fortes (on parie sur un énorme bug) le lendemain du Réveillon, Alexa a proposé à une gamine de 10 ans un challenge à la fois étonnant… et dangereux. L’assistant connecté d’Amazon a en effet proposé à la fillette de brancher un smartphone à une prise de courant et de placer une pièce de monnaie au contact des embouts visibles de la prise ! Autant dire qu’une énorme catastrophe a été évitée de très peu. Alexa se serait en fait inspirée d’un challenge TikTok (passablement stupide), ce qui aurait conduit à cette proposition lunaire.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8

— Kristin Livdahl (@klivdahl) December 26, 2021