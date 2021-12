Samsung dévoile une guitare connectée conçue pour la collaboration et l’apprentissage

C-Lab, le laboratoire à projets de Samsung, n’hésite jamais à dévoiler des produits décalés, comme les Stackers, ces boîtes de rangement colorées inspirées du jeu Tetris. Heureusement, d’autres concepts semblent un peu plus ambitieux, à l’instar de la Zamstar, une guitare connectée et l’app qui va avec. La guitare Zamstar a été pensée avant tout pour faciliter l’apprentissage de l’instrument, mais une autre de ses fonctions résonne particulièrement en ces temps de pandémie puisqu’il sera possible de jouer de la musique avec des personnes éloignées (via l’app dédiée) !

La Zamstar est aussi équipée de petites LEDs situées dans le manche afin d’indiquer la bonne position des doigts en fonction des accords souhaités. Cet instrument à la fois pédagogique et taillée pour les bœufs à distance pourrait bien trouver son public. Et après tout, les ventes de Guitare et de Ukulélés ont explosé depuis le début de la pandémie Reste à connaitre le prix de cet instrument connecté, qui devrait être dévoilé durant le CES 2022 (Samsung n’est pas présent physiquement au salon mais diffusera une conférence en ligne).