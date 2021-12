T-Mobile touché par une nouvelle cyberattaque

T-Mobile a subi une nouvelle cyberattaque après avoir été perturbé par une autre attaque au mois d’août. Cette fois, les pirates ont accédé à « un petit nombre » de comptes de clients, selon des documents publiés par The T-Mo Report.

Nouvelle cyberattaque qui vise l’opérateur T-Mobile

Les clients de T-Mobile ont été victimes d’une attaque par échange de cartes SIM (qui pourrait permettre à quelqu’un de contourner l’authentification à deux facteurs par SMS), ou ont vu leurs informations personnelles exposées, ou les deux. Les documents montrent que les informations réseau propriétaires des clients (CNPI) qui ont été consultées pouvaient inclure le nom du compte de facturation, le numéro de téléphone et le numéro de compte des clients, ainsi que des informations sur leurs forfaits, notamment le nombre de lignes attachées à leur compte.

T-Mobile n’a pas vraiment réagi publiquement à cette nouvelle violation de données, si ce n’est sur Twitter. L’assistance de l’opérateur indique à un client prendre « des mesures immédiates pour aider à protéger toutes les personnes qui pourraient être menacées par cette cyberattaque ».

On ne sait pas quelle est l’ampleur de cette cyberattaque, mais elle semble certainement beaucoup plus petite que la précédente attaque que la société a révélée en août. La cyberattaque de cet été était beaucoup plus étendue et concernait à la fois des numéros de sécurité sociale et des détails sur les permis de conduire.