Les 5 meilleurs jeux VR sortis en 2021 (+ coup de coeur)

Vous avez récupéré un casque PCVR ou Oculus Quest 2 sous le sapin ? Ou tout simplement vous avez déjà un casque VR depuis plusieurs mois et ne savez plus trop ce qui est sorti depuis quelques mois sur votre plateforme ? Pas de panique, nous sommes là pour vous aiguiller un peu dans la jungle des sorties VR de l’année 2021. Cette année n’a pas été un grand cru sur le front de la VR, et c’est peu de le dire. 5 titres se détachent cependant du lot selon nous, une liste à laquelle nous rajoutons notre petit coup de coeur tout à fait personnel :

Lone Echo II : encore plus beau que le premier opus et toujours aussi bien mis en scène, Lone Echo II nous permet de retrouver le duo de choc composé de la capitaine Olivia « Liv » Rhodes et de l’androide Echo One « Jack » (dirigé par le joueur), cette fois à bord d’un mystérieux vaisseau spatial à priori déserté. Développé par le studio Ready at Dawn pour le compte d’Oculus Studios, Lone Echo II est disponible uniquement pour les casques VR Oculus Rift.



Floor Plan II : la suite du jeu d’aventure-puzzle déjanté est encore plus folle, encore plus tordue, mais toujours aussi brillante; Humour et intelligence se conjuguent ici au carré et l’on va vraiment de surprises en surprises à chaque étage de cet immeuble de fous. Floor Plan II est disponible sur PCVR et Oculus Quest/Meta Quest.



Demeo : Resolution Games a réussi l’impossible, soit transposer à la VR l’ambiance des RPG de plateau façon Donjons et Dragons. Voir s’animer les figurines de nos héros de fantasy st un plaisir dont on ne se lasse pas. L’interface parfaitement pensée (et qui prend en compte la reconnaissance des mains sur le Quest) s’impose comme une référence pour ce type de jeu. Demeo est disponible sur PCVR et Meta Quest.

Song in the Smoke : s’il y a bien un jeu Open World VR à sauver de cette année 2021, c’est Song in the Smoke. Bénéficiant de la superbe direction artistique du mangaka Katsuya Terada. Malgré ses graphismes stylisés, ce jeu de survie (craft à gogo) vaut vraiment le détour et les dizaines d’heures de jeu que vous pourrez lui consacrer. Song in the Smoke est disponible sur PCVR, PlayStation VR et Meta Quest.



I Expect You To Die 2 : encore un puzzle-game dans cette sélection, mais quel puzzle game ! Avec son ambiance de film d’espionnage des années 50 et ses énigmes de désamorçage de bombes toutes plus retorses les unes que les autres, le jeu du studio Schell Games est une curiosité absolument incontournable. Chapeau au studio Schell Games. I Expect You to Die est disponible sur Meta Quest, PCVR et PlayStation VR.

A noter que nous n’avons pas mis dans cette liste l’excellent Hitman 3 VR sur PlayStation VR, pour la simple et bonne raison que le jeu est le remake VR d’un titre déjà existant. Sur ses seules qualité intrinsèques, il est clair que le jeu du studio IO Interactive est l’un des meilleurs jeux VR de l’année.

Notre coup de coeur de l’année va à …. ForeVR Bowl, un jeu de bowling multijoueurs absolument sensationnel, chronophage et plein de boules marrantes à collectionner, sans oublier des salles de bowling improbables (la base lunaire, les fonds marins, la salle disco, etc.). Une perle, qui m’a permis de garder contact de façon originale avec de la famille géographiquement très éloignée. Bonne humeur assurée ! ForeVR Bowl est disponible sur Meta Quest.