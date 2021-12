S95QR : LG dévoile une barre de son très haut de gamme (Atmos/DTS:X en 9.1.5)

LG fourbit ses armes pour le CES 2022, des armes qui prennent des allures de char d’assaut avec des annonces de produits dans le top de la high tech. Le fabricant sud-coréen lève aujourd’hui le voile sur le S95QR, une barre de son 3D Dolby Atmos/DTS:X en 9.1.5 qui vise un rendu sonore surround extrêmement puissant (810W !), réaliste et immersif.

Le terme de « barre » de son semble toutefois mal employé ici : le S95QR se présente sous la forme d’un caisson de basse, d’une barre de son centrale et de deux petites enceintes supplémentaires pour le rendu surround. Au global, on se retrouve avec 6 canaux sonores et deux HP envoyant du son vers le haut pour un rendu véritablement Dolby Atmos.

L’installation de la barre de son est facilitée par l’emploi d’un Dongle audio WOWCAST Wi-Fi qui permet de connecter tout ce petit monde à la télé sans nager dans les fils. L’accessoire est en outre compatible avec Google Assistant ou Alexa et peut donc être piloté à la voix. Le S95QR sera présenté plus en détail lors du CES 2022 qui ouvrira ses portes le 5 janvier prochain.