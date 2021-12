Baidu dévoile son Métavers, Xi Rang

Baidu, le géant chinois du moteur de recherche, vient de dévoiler son Métavers, Xi Rang (terre d’espoir). Encore au stade de la note d’intention, Xi Rang affiche déjà de belles ambitions malgré des faiblesses techniques encore évidentes au vu de la première vidéo de présentation. A l’instar d’Horizon World, Xi Rang proposera à terme une myriade d’activités (jeux, zones de travail, expositions, éducation, rencontres et chat VR), l’objectif fantasmé étant d’aboutir à l’Oasis du film Ready Player One.



Pour l’instant, Xi Rang peut encaisser la charge de plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs, mais il faudra sans doute faire beaucoup plus, et avec d’autres ambitions techniques cette fois, pour convaincre une majorité d’utilisateurs encore rétive à l’idée de se coller un casque sur la tête plusieurs heures par jour. La multiplication des Métavers (on peut aussi compter Roblox voire Fortnite dans le lot) a au moins le mérite de démontrer que ce futur 2.0 ne sera pas la chasse gardée d’un seul acteur (en l’occurrence Meta).