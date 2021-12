Disney+ dans les Tesla : pas de sortie prochaine pour l’Europe

Il est possible de profiter de Disney+ dans sa Tesla… à condition que l’on n’habite pas en Europe. Le service de streaming est accessible aux États-Unis et le restera jusqu’à nouvel ordre.

Elon Musk a été récemment questionné sur le sujet d’une parité des services entre les Européens et les Américains, notamment pour avoir Disney+ en Europe sur les Tesla. À ceci, le patron du constructeur répond : « Disney nous a limités aux États-Unis ».

Disney restricted us to US only

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2021