Le site international de Steam n’est plus accessible en Chine

Le secteur du jeu vidéo est extrêmement réglementé en Chine. Chaque jeu doit recevoir l’autorisation d’un comité de censure de l’autorité compétente avant d’être publié sur le marché, et les plus jeunes sont limités à seulement quelques heures de jeu par semaine.

Steam pourrait faire les frais de cette politique ultra rigoriste : le site international de Steam n’est plus du tout accessible en Chine depuis quelques jours, et il en va de même pour les forums et l’ensemble des outils communautaires de la plateforme. Les joueurs peuvent tout de même accéder au site chinois de Steam, mais ce dernier compte à peine une centaine de titres au total !

Le blocage de Steam en Chine serait dû à une énorme attaque par déni de service (DNS). Bien souvent, on trouve des groupes de hackers rattachés au gouvernement chinois derrière ce type d’attaques, mais on ne peut pas exclure la possibilité d’un acte malveillant commis par un groupe de pirates indépendant.