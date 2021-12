Final Fantasy XVI accuse 6 mois de retard et prend rendez-vous au printemps 2022

Final Fantasy XVI n’aura rien montré en 2021, et pour cause puisque la pandémie de Covid-19 a retardé le développement du jeu de près de 6 mois. Le producteur du jeu Naoki Yoshida, qui n’a eu de cesse de s’excuser sur les retards successifs pris tout au long de l’année, vient de confirmer la mauvaise nouvelle. On en saura désormais un peu plus sur l’état réel du jeu durant le printemps 2022 (entre avril et juin donc), mais l’on se dit tout de même que quelques screenshots auraient sans doute suffit à calmer l’impatience des fans de la franchise.

Rendez vous donc dans quelques mois, même si l’on parle ici sans doute d’un simple trailer de gameplay. L’accouchement de Final Fantasy XVI s’avère donc long et difficile, et l’on constate que Square Enix semble souffrir nettement plus que d’autres gros éditeurs dans le contexte tendu de la pandémie. Et puisque l’on parle du printemps 2022, on notera que Forspoken, le jeu développé par l’équipe de FF XV (et dont le trailer de gameplay n’a pas tout à fait rassuré), sera disponible à la même période de l’année.