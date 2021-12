Switch : le Nintendo eShop est en panne pile pour Noël

C’est Noël, plusieurs personnes ont reçu une Switch… et elles ne peuvent pas télécharger de jeux sur le Nintendo eShop parce que celui-ci est en panne. En effet, Nintendo semble avoir mal anticipé l’afflux soudain.

Sur Twitter, Nintendo reconnaît qu’il y a une panne avec son eShop sur Switch. Le groupe ne rentre pas dans les détails et se contente de dire : « Nous sommes conscients que les joueurs rencontrent des erreurs d’accès au Nintendo eShop et nous travaillons à résoudre ce problème dès que possible. Nous vous remercions de votre compréhension et vous invitons à consulter notre page d’état du réseau pour les dernières mises à jour ».

We are aware that players are experiencing errors accessing Nintendo eShop, and are working to address the issue as soon as possible. Thank you for your understanding, and please see our Network Status page for the latest updates.https://t.co/KnM0g7z7jn

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 25, 2021