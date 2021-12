🔥 [#BonPlan Noël] Bouygues propose aussi des forfaits 100/200 Go dès 9,99€/mois

Bouygues Telecom a décidé de répondre à SFR RED en proposant lui aussi des remises intéressantes sur ses forfaits de 100 et 200 Go à l’occasion de Noël. Il faut faire vite, l’offre n’est disponible qu’aujourd’hui.

Des promos sur les forfaits de Bouygues Telecom pour Noël

Le forfait à 9,99€/mois inclut les appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine. Le quota Internet mensuel est de 100 Go. Il est également possible d’utiliser son forfait depuis l’Europe ou les DOM avec là aussi les appels, SMS et MMS en illimité. En revanche, le quota Internet est de 15 Go dans ces régions.

Le second forfait coûte 12,99€/mois, soit 99 centimes de plus que celui de SFR RED. Il se veut similaire au premier dans les grandes lignes avec les appels, SMS et MMS en illimité, que ce soit en France métropolitaine, en Europe ou dans les DOM. Le quota Internet est par contre doublé, on passe à 200 Go. C’est du moins le cas en France métropolitaine. Pour l’Europe et les DOM, c’est 20 Go.

Vous avez donc encore quelques heures pour profiter des deux offres… à moins que l’opérateur décide de faire des prolongations comme c’est souvent le cas.

Les deux forfaits de 100 et 200 Go à 9,99€/mois et 12,99€/mois se veulent sans engagement, ils sont disponibles dès maintenant sur le site de Bouygues Telecom. Si vous préférez le réseau de SFR, alors cliquez-ici pour retrouver ses promotions équivalentes.