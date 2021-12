Insolite : elle accouche de sa fille à bord d’une Tesla qui roule en mode Autopilot

Bien (trop) souvent, les quelques faits divers impliquant des Tesla ou d’autres véhicules autonomes concernent des accidents de la route (mode autopilot défaillant, conducteur ayant totalement abandonné la conduite, etc.). Mais il y a aussi parfois de belles histoires, comme celle de Yiran Sherry (33 ans), une jeune mère de famille qui a accouché à bord d’une Tesla en mode Autopilot ! Cette histoire incroyable, rapportée récemment dans les médias américains, s’est déroulée il y a quelques semaines. Le 9 septembre 2021, Yiran Sherry sent les contractions arriver et demande à son mari de l’emmener au plus vite à l’hôpital avec sa Tesla.

Malheureusement, le véhicule est rapidement bloqué par des bouchons alors même que Yiran Sherry ressent les premières contractions annonciatrices d’un accouchement imminent. Ni une ni deux, le mari (Keating Sherry) décide alors de mettre la Tesla en mode Autopilot (conduite autonome) afin de pouvoir épauler son épouse sur le trajet de l’hôpital. Lorsque la tesla arrive enfin à l’unité de soin (toujours en mode autonome !), le bébé est déjà presqu’entièrement sorti du ventre de sa mère ! Les infirmières découvrent la scène avec stupeur : il ne manque plus qu’à couper le cordon ombilical !

La petite Maeve Lily se porte bien et a été surnommée pour l’occasion « le bébé Tesla ».