Un jour sans Fin : la NASA reporte d’une journée le lancement du James Webb Telescope

Après 14 années de développement, dont plusieurs années de reports, l’accouchement du James Webb Telescope (JWT pour les intimes) s’effectue dans la douleur. Cette fois, l’immense télescope spatiale mis au point par l’ESA et la NASA, le plus puissant appareil de sa catégorie, va devoir patienter encore un peu avant de s’élancer vers les étoiles. La NASA vient officiellement de confirmer que le lancement prévu ce vendredi 24 décembre devrait finalement attendre quelques heures supplémentaires, soit jusqu’au 25 décembre. Si tout se déroule ENFIN sans encombres, les scientifiques du monde entier et les rêveurs d’espace profond auront donc droit à un superbe cadeau de Noël.

Due to adverse weather conditions at Europe’s Spaceport in French Guiana, the James Webb Space Telescope’s launch is postponed from Dec. 24 to no earlier than Dec. 25. A weather forecast will be issued tomorrow to confirm this date: https://t.co/JCxIuDuCgJ #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/c6v2UK2ZuL

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 21, 2021