A 15 heures d’intervalle, SpaceX a fait décoller deux fusées Falcon 9 (et c’est une première)

SpaceX au sommet. Le samedi 18 décembre et le dimanche 19 décembre, la société spatiale privée dirigée par Elon Musk a pour la première fois de son histoire (et pour la première fois de l’histoire de l’aérospatiale) procédé aux lancements de deux fusées Falcon 9 à moins de 24 heures d’intervalles. Dans le détail il s’est écoulé un peu plus d’une quinzaine d’heures entre les deux lancements !

Falcon 9 and Dragon vertical at Launch Complex 39A in Florida; weather forecast is 30% favorable for Tuesday’s targeted liftoff of SpaceX’s 24th resupply mission to the @Space_Station pic.twitter.com/J9KaB6atq8

— SpaceX (@SpaceX) December 20, 2021