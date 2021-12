A500 Mini : un trailer pour le retour de l’Amiga au format mini-console

L’Amiga 500 a été pour beaucoup de « Kids » des années 80 LA machine de jeu ultime. Plus cher mais aussi plus puissant que l’Atari ST, son principal concurrent de l’époque, l’Amiga 500 de la marque Commodore a accueilli nombre de jeux vidéos considérés aujourd’hui comme cultes : Shadow of the Beast, Alien Breed, Defender of the Crown, Another World, The Sentinel, Speedball, F-16 combat pilot, Project X, la liste est longue. Les « vieux » briscards qui ont démarré l’informatique avec cette bécane fantastique seront sans doute ravis d’apprendre qu’A500 Mini, une réplique miniature de l’Amiga 500, sera de tour en 2022, le 25 mars 2022 pour être exact.



A ce niveau de miniaturisation, le clavier est juste décoratif, mais il sera possible d’y rattacher un véritable clavier physique ou bien encore la souris et la manette 8 boutons dédiés. L’A500 Mini émule l’Amiga 500, l’Amiga 600 et l’Amiga 1200. La machine intègre un port HDMI (affichage en 720p en 50/60 Hz) ainsi que 25 jeux préinstallés (mais il sera possible de rajouter des jeux via le port USB et le protocole WHDLoad). On notera que la liste des jeux préinstallés fait presqu’un sans faute puisqu’on y retrouve la plupart des titres vraiment importants de cette machine, soit Alien Breed, Another World, Battle Chess, F-16 Combat Pilot, Project X, Speedball 2; Brutal Deluxe ou bien encore le toujours fantastique The Sentinel. Les seuls absents remarquables sont sans doute Shadow of the Beast et le mythique Defender of the Crown.

L’A500 Mini peut déjà être précommandé sur Amazon au prix de 129 euros.

La liste des 25 jeux préinstallés :

• Alien Breed 3D

• Alien Breed : Special Edition 92

• Another World

• Arcade Pool

• ATR : All Terrain Racing

• Battle Chess

• Cadaver

• California Games

• Dragon’s Breath

• F-16 Combat Pilot

• Kick Off 2

• Paradroid 90

• Pinball Dreams

• Project-X: Special Edition 93

• Qwak

• Simon the Sorcerer

• Speedball 2: Brutal Deluxe

• Stunt Car Racer, Super Cars II

• The Chaos Engine

• The Lost Patrol

• The Sentinel

• Titus the Fox

• Worms : the Director’s Cut

• Zool : Ninja of the « Nth » Dimension