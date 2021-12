DuckDuckGo prépare un navigateur respectant la vie privée pour Windows et Mac

DuckDuckGo annonce développer un navigateur Internet qui misera le respect de la vie privée, à l’instar de son moteur de recherche. Le logiciel sera disponible sur les PC sous Windows et les Mac.

Bientôt un navigateur DuckDuckGo sur ordinateur

DuckDuckGo propose déjà un navigateur sur smartphone, il va maintenant s’attaquer aux ordinateurs. Il sait que Chrome de Google est largement dominant, mais ce logiciel est tout sauf positif en ce qui concerne la vie privée. Google est une entreprise qui gagne essentiellement de l’argent avec la publicité, la collecte de données est donc très importante pour lui. DuckDuckGo veut donc proposer une alternative.

Il n’y a pas beaucoup d’informations concernant le futur navigateur. Il est présenté comme ayant une « protection robuste pour la confidentialité », et ce par défaut. Les utilisateurs n’auront pas besoin de faire un tour dans les réglages pour gérer cet élément. Aussi, le logiciel va « redéfinir les attentes des utilisateurs en matière de vie privée en ligne au quotidien », assure DuckDuckGo.

Une comparaison directe avec Google Chrome est faite. DuckDuckGo dit que son navigateur n’utilisera pas Chromium. Le groupe compte utiliser les technologies de chaque système d’exploitation. On peut donc se douter que ce sera le moteur de rendu WebKit sur Mac (comme Safari) et WebView2 sur Windows (comme Microsoft Edge). Aussi, le groupe assure que l’ensemble sera plus rapide que Chrome et aura une interface plus épurée.

Une bêta fermée du navigateur de DuckDuckGo pour Mac est actuellement disponible. La version Windows arrive bientôt, sans plus de précision. Quant à la version stable pour tout le monde, c’est le mystère : il n’y a pas encore une date.