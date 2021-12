Megaupload : Kim Dotcom perd un nouveau combat

Kim Dotcom et ses anciens collègues Mattias Ortmann et Bram van der Kolk ont essuyé un revers dans leur tentative d’éviter l’extradition vers les États-Unis. La plus haute juridiction de Nouvelle-Zélande a rejeté mardi le dernier recours du fondateur de Megaupload contre son extradition aux États-Unis, où il est accusé de piratage à échelle industrielle.

Kim Dotcom perd un nouveau combat

La Cour suprême de Wellington a rejeté l’appel de Kim Dotcom et de deux ses co-accusés, balayant leur argument selon lequel ils étaient confrontés à une erreur judiciaire. « Nous ne pensons pas que la Cour doive faire quoi que ce soit de plus en ce qui concerne les appels proposés, étant donné notre conclusion qu’il n’y a pas eu d’erreur judiciaire », a conclu un panel de trois juges.

Kim Dotcom, soupçonné d’avoir détourné des millions de dollars avec son emblématique plateforme de téléchargement en ligne, est accusé aux États-Unis de fraude, racket et blanchiment. Il encourt jusqu’à 20 ans de réclusion. Il s’agissait de l’ultime recours du fondateur, près de dix ans après un raid spectaculaire de la police néo-zélandaise à la demande du FBI dans la « Dotcom Mansion », sa somptueuse propriété à Auckland, en janvier 2012.

Au cours de la longue bataille qui a suivi, la justice néo-zélandaise a rendu des jugements défavorables à l’Allemand et à ses trois co-accusés, contre lequel les charges ont été abandonnées. L’homme de 47 ans a réagi avec indifférence sur les réseaux sociaux à son dernier revers judiciaire. « Pas impressionné », a-t-il tweeté.

Unfazed. I’ll start live streaming in January. Join me. 2022 will be fun. Enjoy your holidays 😘 pic.twitter.com/Dcv3yKnsEO — Kim Dotcom (@KimDotcom) December 21, 2021

Kim Dotcom et ses co-accusés sont soupçonnés d’avoir tiré de leurs activités 175 millions de dollars de bénéfices illégaux et causé plus d’un demi-milliard de dollars de pertes aux ayants droit des œuvres musicales, films et autres produits piratés. Megaupload a été fermé par la justice américaine.