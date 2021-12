Le processeur optique de Lightelligence serait 100 fois plus puissant qu’une RTX 3080

Il semble déjà acquis que d’ici quelques années, les technologies de gravure ne permettront plus de produire des processeurs affichant les gains de puissance anticipés par la Loi de Moore. Et à ce moment là, l’informatique quantique ne sera peut-être pas la seule à prendre le relais des puces de silicium. Les travaux sur les processeurs à technologie optique semblent en effet de plus en plus prometteurs. Les bases de ces procédés de calculs remontent à presqu’un demi-siècle, mais ce n’est que plus récemment que les résultats obtenus surclassent de très loin les performances d’un SoC conventionnel.

Lightelligence, une startup américaine fondée en 2017, vient ainsi de dévoiler le PACE (Photonic Arithmetic Computing Engine), un processeur optique composé de 12000 dispositifs optiques (transistors photoniques) reliés à un circuit cadencé à 1 GHz. Histoire de bien faire comprendre le niveau de puissance de calcul de ce processeur hors norme, Lightelligence affirme que le PACE affiche des performances 100 fois supérieures à celles d’une GeForce RTX 3080 ! La comparaison de perfs est obtenue sur la base du très exigeant modèle d’Ising (utilisé notamment pour les simulations de thermodynamique).

Il n’en reste pas moins que malgré ces résultats époustouflants, le PACE semble encore infiniment loin d’une technologie que l’on pourrait retrouver dans un produit grand public.