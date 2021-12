Xiaomi 12 : le flagship haut de gamme dévoilé le 28 décembre

Xiaomi est précis sur la date : le 28 décembre prochain, soit un an jour pour jour après le lancement du Xiaomi Mi 11, le fabricant chinois dévoilera les caractéristiques officielles du Xiaomi 12, son nouveau smartphone haut de gamme. Xiaomi a confirmé la date de présentation sur le site de microblogging Weibo avec l’image d’un athlète dans les starting blocks.

Pour rajouter au buzz, plusieurs cadres de Xiaomi ont posté du contenu sur Weibo en utilisant chacun des trois modèles supposés du Xiaomi 12, soit le Xiaomi 12, le Xiaomi 12 Pro et le Xiaomi 12 Ultra. Il n’est pas encore certain que ces trois modèles seront dévoilés en même temps le 28. Concernant les spécifications, Xiaomi a déjà confirmé le processeur, un Snapdragon 8 Gen, un leak de @OnLeaks a dévoilé un capteur photo principal de 50 megapixels et un autre leak d’@UniverseIce indique que l’écran affiche en façade un capteur-poinçon.

Si l’on s’en tient à la date de commercialisation du Xiaomi Mi 11, le Xiaomi 12 pourrait être commercialisé au début du mois de février.