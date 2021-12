GTA Trilogy : Rockstar offre un jeu en plus sur PC

Ceux qui ont acheté Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sur PC ont le droit à un jeu supplémentaire de la part de Rockstar. Le studio propose cette offre jusqu’au 5 janvier 2022, elle est à retrouver ici.

Une offre pour un jeu Rockstar offert

Il y a sept titres au total, donc cinq jeux. Il est possible d’en choisir un parmi la liste suivante :

Grand Theft Auto V: Premium Edition

Grand Theft Auto IV: Complete Edition

Max Payne 3

LA Noire

Bully: Scholarship Edition

Une carte Great White Shark pour GTA Online

55 lingots d’or pour Red Dead Online

L’offre a été annoncée en même temps que le lancement des soldes sur le Rockstar Store, qui comprennent des réductions de 50 à 70% sur les célèbres jeux du studio pour PC, 40% de remise sur les vêtements et les objets de collection, et 20% sur Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition pour PC.

Pour rappel, le lancement de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition fut compliqué, que ce soit sur PC ou consoles. Il y a eu beaucoup de bugs avec la version de base. Rockstar a depuis sorti des mises à jour avec des dizaines et des dizaines de corrections. La collection, qui regroupe GTA 3, Vice City et San Andreas dans des versions remaster, n’est pas encore au point. D’autres mises à jour sont attendues pour proposer une meilleure expérience générale.