SpaceX souhaite transformer le CO2 de Mars… en carburant pour ses fusées

Pourvoir réutiliser les lanceurs à volonté sera sans doute rentable à terme pour SpaceX, mais Elon Musk réfléchit déjà à d’autres moyens de faire baisser les coûts, à commencer par l’extraction du CO2 de l’atmosphère… pour le transformer en carburant pour fusées ! Si SpaceX n’a pas encore décrit avec précision comment il comptait s’y prendre, la transformation du CO2 en carburant pourrait s’avérer essentielle dans l’optique du futur voyage vers Mars.

En théorie, la fusée pour Mars (un modèle avancé de l’actuel Starship) serait tout juste capable d’emporter suffisamment de carburant pour le trajet à l’aller, mais ne pourrait pas transporter les réserves nécessaires pour le retour. Heureusement, l’atmosphère de Mars contient essentiellement du CO2 (à 96%), et c’est une bonne nouvelle : les experts de la NASA ou de SpaceX estiment en effet qu’il serait tout à fait possible de produire du carburant pour fusée à partir de grosses quantités de CO2. Le procédé s’appuierait en partie sur les principes sous-jacents à la réaction de Sabatier : cette réaction chimique découverte en 1897 stipule que du dioxyde de carbone (CO2) et de l’hydrogène sous pression élevée peuvent produire du méthane et de l’eau.

La NASA teste déjà la transformation du CO2 martien en Oxygène grâce au programme Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) déjà mis en place par le Rover Perseverance, mais il s’agit alors d’anticiper les besoins en oxygène d’une future colonie martienne. SpaceX vise un tout autre objectif, et recherche déjà des profils de pointe pour y parvenir. Il y a quelques jours, Elon Musk en personne a officialisé sur Twitter ce projet de transformation du CO2 : « SpaceX lance un programme pour extraire le CO2 de l’atmosphère et le transformer en carburant pour fusée. Veuillez nous joindre si vous êtes intéressé ».