Antitrust : la FTC enquête sur le rachat de l’app VR de fitness Supernatural par Meta

Meta pose les jalons de son Métavers, dont Facebook Horizon n’est encore qu’une ébauche grossière. Et dans le Métavers de Meta, les activités sportives en VR ont une grande importance, ne serait-ce que parce que ce type d’apps a gagné en popularité depuis l’arrivée des applications VR de fitness. Facebook/Meta a donc mis la main sur Supernatural, l’app de fitness la plus complète et sophistiquée du moment.

A priori, cette acquisition ne semble pas poser pas de soucis particulier mais la FTC a tout de même décidé d’y jeter un œil, peut-être interloquée par le montant de l’opération (400 millions de dollars tout de même). Ce montant élevé peut laisser penser que Meta a des visées stratégiques et possiblement anticoncurrentielles sur certains services prochainement intégrés au Métavers. Selon les sources proche du dossier, le rachat de l’éditeur de Beat Saber par Meta n’avait pas suscité la curiosité de la Federal Trade Commission, justement à cause du montant jugé dérisoire de la transaction.