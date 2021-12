Facebook/Meta est désignée « pire entreprise de l’année 2021 »

Facebook (Meta) est à la première place d’un classement qui n’est pas glorieux : c’est la pire entreprise de 2021 selon un sondage de Yahoo Finance. Il faut dire qu’il y a eu plusieurs polémiques durant ces 12 derniers mois.

Facebook est premier… dans un classement qui n’est pas glorieux

Le sondage désignant Facebook comme pire entreprise de 2021 montre que les sondés ont une « litanie de griefs » envers la société, y compris des préoccupations concernant la censure, des articles sur l’impact d’Instagram sur la santé mentale et la vie privée, et plus encore. Si les résultats du sondage sont négatifs et ne sont pas en faveur de l’entreprise, 30% des participants ont répondu positivement à la question de savoir si Facebook pouvait se racheter.

Au milieu des scandales, Facebook s’est rebaptisé Meta, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère pour l’entreprise. Le nouveau nom doit être plus en phase avec l’objectif de créer un métavers, à savoir un monde entièrement numérique. Le changement de nom a été largement perçu comme une tentative de détourner l’attention, et selon certains participants à l’enquête, cela a fonctionné.

Yahoo Finance propose chaque année un sondage pour designer la meilleure entreprise. C’est Microsoft qui occupe la première place cette année. La plateforme a également voulu savoir pour la première fois quelle était la pire entreprise en 2021. Le groupe de Mark Zuckerberg a reçu 50% de voix de plus que la deuxième pire société, à savoir Alibaba, un géant chinois du commerce en ligne.