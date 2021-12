Le James Webb Telescope est tout doré, et il y a une raison à cela

Le James Webb Telescope, le télescope spatial le plus puissant jamais conçu par la NASA, l’Agence Spatiale Européenne (ESA) et l’Agence spatiale Canadienne, devrait s’envoler vers l’espace le 24 décembre prochain au plus tôt, après une succession de reports (il devait initialement décoller en octobre puis le 22 décembre).

Le JWT est doté de 6 énormes actionneurs (pour positionner précisément le télescope une fois dans l’espace) et d’un immense miroir principal de 6,5 mètres de diamètre, soit une envergure presque trois fois plus grande que celle de Hubble (2,4 m de diamètre). Ce miroir principal est lui même composé de dix-huit segments hexagonaux assez semblables aux alvéoles d’une ruche d’abeille.

La comparaison avec la ruche ne se limite pas à la forme des segments : le miroir principal est en effet entièrement recouvert d’or (en fait de l’or avec du béryllium, ce qui permet de résister au froid extrême de l’espace), et ce pour une raison aussi simple que rarement évoquée : l’or est la matière la plus réfléchissante, avec un niveau de réflectivité extrêmement élevé (98%) et ce sur une large bande de longueurs d’onde. En d’autres termes, le moindre photon visible passant devant ce miroir sera réfléchit par l’or, et donc visible ensuite par le télescope; forcément crucial lorsqu’il s’agit d’observer les objets les plus éloignés de l’univers…