Minions 2: Il était une fois Gru : une nouvelle bande annonce… très lisse (VF)

Avec Les Minions 2: Il était Une Fois Gru, les bestioles jaunes et gaffeuses retournent à l’époque où le grand méchant Gru n’était encore qu’un petit gamin pas forcément beaucoup plus vieux que les autres garçons de son âge. Si l’on s’en tient à ce nouveau trailer, il sera très compliqué de faire la jonction avec les opus précédents dans lesquels Gru est un méchant bien badass et impitoyable. La bande annonce aligne en effet les scènes incroyablement lisses, très loin en tout cas du délire parfois assumé des premiers films. Où son passés les gags loufoques et parfois même un peu mordants, qui n’hésitaient jamais à pousser le bouchon de la vanne burlesque ? Pas dans ce trailer en tout cas.

Alors certes, le film est programmé pour le mois de juillet 2022 et il reste encore un peu de temps pour que le studio Illumination Entertainment nous dévoile des séquences un peu plus croustillantes, mais là, franchement, on a vraiment peur…