Xiaomi dévoile son TV Stick 4K avec Dolby Atmos et Dolby Vision

Xiaomi annonce aujourd’hui son nouveau TV Stick 4K, une nouvelle clé HDMI que l’on vient connecter sur son téléviseur pour avoir accès à diverses applications. C’est notamment utile pour les personnes qui n’ont pas des téléviseurs connectés.

Une nouvelle clé HDMI pour Xiaomi

Le Xiaomi TV Stick 4K est essentiellement le même appareil que celui lancé l’année dernière. Il a le même design que le modèle de 2020, avec le même câble Micro-USB pour l’alimentation et le même port HDMI intégré. Les changements se font surtout au niveau de la partie logicielle.

La clé HDMI tourne sous Android TV 11. Cela permet aux utilisateurs d’avoir une version récente. Ce n’est techniquement pas la dernière en date, Google a récemment sorti la version finale d’Android TV 12. Mais Xiaomi n’est pas vraiment à blâmer ici, seul Google l’utilise pour un appareil… destiné aux développeurs. Il faudra donc attendre avant de l’avoir sur plusieurs supports.

En outre, la clé HDMI dispose des certifications pour Netflix et Amazon Prime Video, ce qui permet aux utilisateurs de profiter de la meilleure qualité possible sans aucun problème, dont la 4K. Xiaomi mentionne par ailleurs le support du Dolby Atmos et du Dolby Vision.

Côté technique, le Xiaomi TV Stick 4K dispose d’une puce Amlogic S905Y4, de 2 Go de RAM et de 8 Go d’espace de stockage. Il y a également quelques modifications au niveau de la télécommande avec de nouveaux raccourcis pour notamment lancer Netflix et Amazon Prime Video.

Xiaomi reste pour l’instant muet concernant la date de disponibilité et le prix. Pour information, le modèle de 2020 coûtait 40 euros à sa sortie.