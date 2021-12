Android TV 12 est disponible : la liste des nouveauté

Après des developers preview et bêtas, Google propose aujourd’hui la version finale d’Android TV 12. Comme le nom l’indique, cela concerne non pas les smartphones mais Android TV/Google TV.

Malgré le fait que ce soit la version finale, Android 12 TV est toujours destinée aux développeurs. Cela s’explique par le fait que la mise à jour est pour l’instant disponible sur un seul appareil, à savoir l’ADT-3, un box de Google. Elle doit aider les développeurs à créer des applications grâce à la dernière version logicielle en date. Il faudra encore attendre pour avoir la mise à jour sur d’autres supports.

Les nouveautés d’Android TV 12

— Médias

Évitez les tremblements pendant la lecture grâce à la commutation de la fréquence de rafraîchissement.

Une API certifiée précise pour le signalement des modes d’affichage, des formats HDR et des formats de son surround.

— Interface utilisateur

Flous d’arrière-plan avec RenderEffect et dans WindowManager

Prise en charge de l’interface utilisateur en 4K

Paramètres d’accessibilité pour la taille des polices

— Confidentialité et sécurité

Indicateurs de l’utilisation du micro et de la caméra

Boutons pour activer/désactiver le micro et la caméra

Attestation de l’appareil via l’API Android KeyStore

— HDMI et Tuner

Prise en charge de la norme HDMI CEC 2.0

Tuner HAL 1.1 avec support DTMB et amélioration des performances

Meilleur modèle de protection avec Tuner Service

Android TV 12 va automatiquement se télécharger et s’installer selon Google. Pour les développeurs les plus pressés, il est possible de faire une installation manuelle en faisant le téléchargement à cette adresse et en flashant le fichier sur l’ADT-3.