Firefox corrige le bug empêchant l’accès aux sites de Microsoft

Mozilla propose au téléchargement Firefox 95.0.1 qui vient notamment corriger un bug empêchant l’accès aux sites de Microsoft. Ce bug s’est présenté la version 95 du navigateur Internet, qui est disponible depuis une semaine.

Un bug gênant avec l’accès aux sites de Microsoft corrigé avec Firefox 95.0.1

Les utilisateurs qui visitaient l’un des sites de Microsoft avec Firefox avaient le droit au message d’erreur MOZILLA_PKIX_ERROR_OCSP_RESPONSE_FOR_CERT_MISSING. Sur d’autres pages, le navigateur indiquait que la connexion sécurisée ne pouvait pas être établie et bloquait donc l’accès.

Mais ce n’est pas tout. Firefox 95.0.1 corrige trois autres bugs. Le premier n’affecte que la version Linux du logiciel. Mozilla a corrigé un plantage de WebRender sur certains systèmes Linux/X11. Le rapport du Bugzilla suggère que les plantages ont un peu augmenté au cours du dernier mois et que le plantage entraîne l’arrêt de tout le navigateur et non d’un seul processus.

Il y a également eu un plantage sur les appareils sous Windows, notamment lors de l’arrêt de l’ordinateur. Selon Mozilla, le volume de ces pannes était exceptionnellement élevé et représentait environ un quart des 50 principaux signalements de pannes signalées à Mozilla pendant cette période. Enfin, la mise à jour corrige un problème de contraste des sites Web que certains utilisateurs sous Linux rencontraient lorsque le mode sombre était activé au niveau du système d’exploitation.

Firefox 95.0.1 est disponible dès maintenant au téléchargement sur le site de Mozilla.