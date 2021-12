Firefox 95 est disponible : la liste des nouveautés

Mozilla propose aujourd’hui la version stable de Firefox 95 au téléchargement. Il y a des nouveautés au programmes, dont RLBox. Pour leur part, les utilisateurs sur Mac ont le droit à plusieurs optimisations.

Les nouveautés de Firefox 95

Firefox 95 inclut RLBox, que Mozilla présente comme une nouvelle technologie renforçant le navigateur contre les failles de sécurité potentielles dans les bibliothèques tierces. Ce système de sandbox vient isoler les sous-composants pour rendre le navigateur plus sûr. Cela concerne cinq éléments pour l’instant : Graphite, Hunspell, Ogg, Expat et Woff2. Mozilla note que cette technologie permet à Firefox de traiter les modules comme du code non fiable, ce qui, à condition que l’implémentation soit correcte, pourrait protéger le navigateur contre les failles de type 0-day.

En outre, le processeur est moins sollicité avec Firefox et WindowServer sur Mac pendant le traitement des événements. Toujours sur macOS, le navigateur consomme désormais moins d’énergie quand il y a le décodage vidéo logiciel en place, tout particulièrement quand l’utilisateur est en plein écran. Cela concerne notamment les usages sur Netflix et Amazon Prime Video. Mozilla ajoute que le lancement de Firefox sur Mac est désormais plus rapide.

De plus, vous pouvez désormais déplacer le bouton du Picture-in-Picture vers le côté opposé de la vidéo. Il suffit de rechercher la nouvelle option du menu contextuel pour choisir la gauche ou la droite. Enfin, l’isolation de sites est désormais activée pour tous les utilisateurs et le chargement des pages est plus rapide en compilant spéculativement le JavaScript à l’avance.

Firefox 95 est disponible dès maintenant au téléchargement sur le site de Mozilla.