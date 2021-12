Les films et séries qui arrivent sur Netflix en janvier 2022

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en janvier 2022 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Plan cœur saison 3

Date : 1/01

Synopsis : Tandis que leur amitié vacille à cause d’une aventure secrète, Elsa, Charlotte et Milou sont chacune confrontées à des défis vertigineux et des décisions cruciales.

Rebelde

Date : 5/01

Synopsis : Alors que l’EWS se prépare à accueillir une autre promotion et que de nouvelles amours et amitiés fleurissent, une société secrète menace de briser les rêves musicaux des élèves.

The Club : Partie 2

Date : 6/01

Synopsis : Les origines de la culpabilité de Matilda éclatent au grand jour quand son passé resurgit. Raşel et İsmet se retrouvent coincés tandis que la violence guette Istanbul.

Hype House

Date : 7/01

Synopsis : Un regard inédit sur la vie des stars des réseaux sociaux.

Undercover : Saison 3

Date : 10/01

Synopsis : Dans l’espoir de changer de vie, Bob accepte une mission d’infiltration risquée pour débusquer une taupe de la police et se heurte, une fois de plus, à Ferry Bouman.

Chosen

Date : 13/01

Synopsis : Une ado danoise voit son univers basculer quand elle découvre la troublante vérité qui se cache dans sa petite ville sans histoire. Par les créateurs de « The Rain ».

The Journalist

Date : 13/01

Synopsis : Dans cette série adaptée du film à succès « Shinbun Kisha », une journaliste considérée comme une franc-tireuse des infos se lance dans une quête de vérité.

After Life : Saison 3

Date : 14/01

Synopsis : Si Tony n’est plus aussi violemment irascible contre la vie, il lutte toujours pour combler le vide laissé par la mort de sa femme.

La Maison

Date : 14/01

Synopsis : Cette anthologie de comédie noire extravagante est réalisée par les plus grands talents indépendants de l’animation en stop-motion.

Archive 81

Date : 14/01

Synopsis : Un archiviste embauché pour restaurer un ensemble de vieilles cassettes vidéo reconstitue le travail d’une documentariste et son enquête sur une dangereuse secte.

Séduction haute tension : Saison 3

Date : 19/01

Synopsis : Aux portes du paradis, de séduisants célibataires se tournent autour, mais il y a un mais : pour remporter les 100 000 dollars, ils devront rester chastes.

El marginal : Saison 4

Date : 19/01

Synopsis : Ce drame d’action réaliste revient pour une quatrième saison.

Entre saisonniers

Date : 21/01

Synopsis : Un groupe de jeunes souhaitant repartir à zéro vit un été inoubliable tout en travaillant dans une station balnéaire insulaire où règnent surf, soleil… et secrets !

Ozark : Saison 4 Partie 1

Date : 21/01

Synopsis : Alors qu’ils pensent pouvoir enfin se libérer du cartel, les Byrde voient leurs liens familiaux se détériorer, ce qui pourrait bien causer leur perte.

Snowpiercer : Saison 3

Date : un épisode par semaine à partir du 25/01

Synopsis : Lorsque deux techniciens TV malchanceux tombent sur une scène de crime, chacune de leurs tentatives pour ne pas éveiller les soupçons se retourne contre eux.

Coincés !

Date : 27/01

Synopsis : Lorsque deux techniciens TV malchanceux tombent sur une scène de crime, chacune de leurs tentatives pour ne pas éveiller les soupçons se retourne contre eux.

Feria : L’éclat des ténèbres

Date : 28/01

Synopsis : En Andalousie dans les années 90, deux sœurs cherchent à comprendre pourquoi leurs parents disparus sont accusés d’avoir tué 23 personnes lors d’un rituel cultuel.

Au service du passé

Date : 28/01

Synopsis : La vie d’une mère est chamboulée quand elle doit choisir entre mettre sa famille en danger ou renouer avec son passé d’agent russe issu de la bio-ingénierie.

La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre

Date : 28/01

Synopsis : La vie d’une artiste éplorée bascule lorsqu’elle est témoin d’un crime… ou du moins de ce qu’elle pense être un crime.

Getting Curious with Jonathan Van Ness

Date : 28/01

Synopsis : Un nouveau spectacle de Jonathan Van Ness, inspiré de son podcast à succès et de sa tournée de stand-up.

L’Ombre de ses yeux

Date : Prochainement

Synopsis : Poursuivi sans relâche par la fille d’un puissant politicien prête à tout pour l’épouser, un homme s’engage sur une pente risquée pour reprendre le contrôle de sa vie.

Moi, Georgina

Date : Prochainement

Synopsis : Un portrait éloquent de Georgina Rodríguez, mannequin, mère, influenceuse, femme d’affaires, danseuse et compagne de Cristiano Ronaldo.

All of Us Are Dead

Date : Prochainement

Synopsis : Un virus zombie se répand rapidement dans une école. Les élèves en danger luttent pour survivre et s’échapper.

FILMS

Quatre moitiés

Date : 5/01

Synopsis : Cette rom-com bouscule le concept des âmes sœurs avec des intrigues parallèles mettant en scène quatre amis célibataires dans différentes configurations de couples.

Reclus

Date : 6/01

Synopsis : La vie paisible des membres d’une famille isolée du reste de la société est bouleversée par une créature terrifiante qui met à l’épreuve les liens qui les unissent.

Mother/Android

Date : 7/01

Synopsis : Dans un monde post-apocalyptique en proie à une violente révolte des androïdes, une jeune femme enceinte et son petit ami cherchent désespérément à se mettre à l’abri.

Mauvaise impression

Date : 13/01

Synopsis : Ayant perdu sa bourse d’études à cause de photos d’une fête qui ont fuité en ligne, une étudiante collabore avec un agent chargé des photocopies pour élucider le mystère.

Comment je suis tombée amoureuse d’un gangster

Date : 12/01

Synopsis : Une femme mystérieuse raconte la réalité de l’ascension et de la chute de Nikodem « Nikoś » Skotarczak, un cambiste véreux devenu l’un des plus grands gangsters de Pologne.

El comediante

Date : 14/01

Synopsis : À un carrefour de sa vie, un comédien reçoit une curieuse proposition de sa meilleure amie.

Absolument royal !

Date : 20/01

Synopsis : La New-Yorkaise Izzy se félicite de coiffer des célébrités lors du mariage d’un beau prince. Mais ils craquent l’un pour l’autre ! Un choix s’impose : amour ou devoir ?

Le Violon de mon père

Date : 21/01

Synopsis : Après avoir perdu un être cher, une jeune fille cherche à établir un lien avec un oncle éloigné qui partage sa passion pour la musique.

L’Étau de Munich

Date : 21/01

Synopsis : Automne 1938 à Munich. Un fonctionnaire britannique et un diplomate allemand conspirent à prévenir la guerre qui menace l’Europe. Inspiré du livre de Robert Harris.

Home Team

Date : 28/01

Synopsis : Suspendu par la NFL, le coach Sean Payton trouve rédemption et réconciliation en entraînant l’équipe de son jeune fils au fin fond du Texas. Inspiré d’une histoire vraie.

DOCUMENTAIRES

The Puppet Master : Leçons de manipulation

Date : 18/01

Synopsis : Dans cette série documentaire poignante, un arnaqueur cruel se fait passer pour un espion britannique afin de manipuler et voler ses victimes et leurs familles.

Miam, caramba !

Date : 19/01

Synopsis : Découvrez un festival de saveurs, une ode visuelle à l’ingéniosité culinaire du Mexique et à ses délices originaux qui valent bien quelques excès de gourmandise.

Midnight Asia: Eat · Dance · Dream

Date : 20/01

Synopsis : Un périple nocturne à travers six villes asiatiques emblématiques et la nourriture, l’art, les clubs et les subcultures qui les distinguent.

Neymar : Le chaos parfait

Date : 25/01

Synopsis : Vénéré à travers le monde mais également critiqué, Neymar partage les hauts et les bas de sa vie personnelle et de sa brillante carrière footballistique.

FILMS ET SÉRIES POUR LES ENFANTS

Équipe Action

Date : 4/01

Synopsis : Armés de leur bonté, d’un esprit vif et de super-pouvoirs, les jeunes héros de l’Académie Action se liguent pour vaincre les méchants et faire ressortir le bon en eux !

Johnny Test : Saison 2

Date : 7/01

Synopsis : Sorciers dans le monde virtuel, chasseurs de monstres dans le monde réel, Johnny et Dukey foncent tête baissée dans de folles aventures aux péripéties souvent imprévues.

Riverdance : L’aventure animée

Date : 14/01

Synopsis : Keegan, un jeune Irlandais en deuil, apprend avec son amie espagnole Moya à danser au sein d’une harde de cerfs magiques pour surmonter le chagrin et les dangers.

Mighty Express : Tout déraille !

Date : 18/01

Synopsis : Les trains sont pris au piège de deux bandits qui se sont emparés du poste de contrôle ! Flicker le roi du rail saura-t-il contrecarrer leurs plans et sauver ses amis ?

Lay Lay dans la place

Date : 21/01

Synopsis : Sadie, une lycéenne singulière, jongle entre ses cours et un énorme secret lorsque son avatar de fille solaire s’incarne sous les traits de sa formidable amie Lay Lay.

Ada Twist, la scientifique : Saison 2

Date : 25/01

Synopsis : Cette saison, Ada et ses amis amateurs de sciences remuent ciel et terre, en passant par tout le reste, pour trouver des réponses !

Angry Birds : Un été déjanté

Date : 28/01

Synopsis : Les drôles d’oiseaux Red, Chuck, Bomb et Stella volent de leurs propres ailes et passent un été d’enfer en colo avec d’autres Angry Birds qui vont y laisser des plumes.

ANIME

DOTA: Dragon’s Blood : Volume 2

Date : 6/01

Synopsis : Le chaos règne et menace la paix. Tous les héros doivent répondre à l’appel pour combattre les forces redoutables qui menacent de plonger le monde dans les ténèbres.

Notre jeunesse en orbite

Date : 28/01

Synopsis : En 2045, deux enfants nés sur la Lune et trois petits Terriens tentent de survivre après qu’un accident les laisse en plan dans leur station spatiale.