Pour Bill Gates, les réunions de travail de l’an 2025 se dérouleront dans le Métavers

Dans le vaste monde de la tech, deux mots sont sur toutes les lèvres en cette fin d’année 2021 : les NFT (oui, bon…) et le Métavers. Mark Zuckerberg a lancé la dynamique en changeant le nom de son entreprise en Meta et en investissant des milliards de dollars dans les technologies et services VR, mais le phénomène déborde largement au delà de la plateforme de Facebook : Fortnite ou bien encore Roblox avaient déjà leur Métavers bien avant l’annonce de Zuckerberg.

Pour autant l’idéal d’un monde moitié réel moitié virtuel pourrait bien séduire les entreprises, qui pourraient y voir une opportunité pour réduire les coûts de location de bureaux. C’est aussi ce qu’envisage Bill Gates, cofondateur et ancien patron de Microsoft : « Je prédis que la plupart des réunions virtuelles passeront des grilles d’images de caméras en 2D […] au metaverse, un espace en 3D avec des avatars numériques […] Il y a encore du travail à accomplir, mais nous approchons d’un seuil où la technologie commence à vraiment reproduire l’expérience d’être ensemble au bureau. »

Pour Bill Gates, les réunions de travail en VR devraient être la norme d’ici à peine 2 à 3 ans, ce qui ne semble pas si fou au vu de l’évolution technologique rapide des casques de réalité virtuelle, évolution qui devrait encore connaitre un gros coup de boost l’an prochain avec l’arrivée d’Apple sur ce secteur. Certes, le marché de la VR est encore peu développé et ne compte pour l’instant que quelques dizaines de millions d’utilisateurs (contre des centaines de millions de joueurs PC/console ou 3 milliards d’utilisateurs de smartphones), mais les ventes décollent vraiment depuis le lancement de l’Oculus Quest 2 (pardon, Meta Quest 2).