Final Fantasy XIV : face à la congestion des serveurs, Square Enix suspend les ventes du jeu

Final Fantasy XIV (PC, macOS, PlayStation) connait un succès monumental depuis le lancement d’Endwalker, au point que l’éditeur Square Enix semble totalement dépassé par l’afflux de joueurs qui veulent rejoindre le MMORPG. En désespoir de cause, Square Enix a donc pris la dure décision de suspendre les ventes du jeu, pour on l’espère dans l’intervalle améliorer la capacité de ses serveurs : « En raison du nombre élevé de joueurs connectés, notamment aux heures de pointe, les temps d’attente sont extrêmement longs et la capacité des serveurs est régulièrement dépassée, et c’est pour cela que nous avons décidé de suspendre temporairement la vente et l’expédition de la Starter Edition et de la Complete Edition de Final Fantasy 14 » déclare un brin fataliste Naoki Yoshida, réalisateur et producteur de Final Fantasy XIV.

Les ventes sont suspendues sine die, ainsi que la campagne de pub autour du jeu, et il ne sera pas non plus possible de s’enregistrer pour un essai gratuit. En revanche, ceux qui jouent déjà à FF XIV pourront accéder aux différentes extensions ou basculer sur l’édition collector. Au vu de l’extrême lenteur parfois constatée pour se logger au jeu, Square Enix rajoute aussi un petit geste commercial sous la forme de 14 jours de jeu gratuits (défalqués donc de l’abonnement). L’éditeur avait déjà offert 7 jours d’accès gratuit il y a peu, mais la persistance des soucis de connexion depuis début décembre a rendu ce premier « cadeau » un peu dérisoire.

Square Enix prévoit de s’équiper de nouveaux serveurs avant de rouvrir les robinets des inscriptions, en commençant par renforcer les capacités d’accès en Amérique du Nord et en Europe.