Embracer serait sur le point d’acheter le français Asmodee pour 3 milliards d’euros !

Le géant Embracer (qui comprends les studios THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox et Easybrain) se lance sur un nouveau marché. Le groupe suédois serait en effet tout proche de mettre la main sur le français Asmodee, l’un des leaders mondiaux du jeu de société (Le Seigneur des Anneaux, Time Stories, Les Colons de Catan, etc.). Asmodee comprend aussi une division consacrée au jeu video, Asmodee Digital, mais ce n’est clairement pas pour cette dernière qu’Embracer est prêt à sortir le (gros) chéquier.

Embracer mettrait en effet 3 milliards d’euros sur la table pour récupérer Asmodee dans sa besace, un montant vertigineux en partie financé par des lignes de crédits (dont 1,2 milliard d’euros de prêts relais). Asmodee a écoulé plus de 40 millions de jeux de société depuis sa création. Le groupe est détenu par le fonds d’investissement PAI Partners, qui devrait réaliser une sacré plus value dans l’opération puisqu’il avait acheté Asmodee pour 1,2 milliard d’euros en 2018. Stéphane Carville devrait rester PDG d’Asmodee après le rachat.

On notera enfin que cette acquisition pourrait déboucher à terme sur la création de nouveaux jeux de société basés sur les licences fortes des studios d’Embracer.