Reddit a déposé son dossier pour faire son entrée en Bourse

Un de plus ! Reddit annonce avoir déposé son dossier pour être en mesure d’entrer à la Bourse. La plateforme en ligne qui attire de plus en plus d’internautes a fourni toute la documentation à la SEC, à savoir le gendarme boursier américain, pour faire ses débuts à Wall Street.

Bientôt Reddit à la Bourse

Reddit indique « avoir soumis de manière confidentielle un projet de déclaration d’enregistrement (…) auprès de la Securities and Exchange Commission concernant une offre publique initiale de ses actions ordinaires ». Le nombre d’actions qui seront offertes et la fourchette de prix n’ont pas encore été déterminés. « L’introduction en Bourse se fera une fois que la SEC aura terminé son processus d’examen, sous réserve des conditions du marché et d’autres conditions », ajoute le groupe, qui n’a pas rendu le dossier d’enregistrement public à ce stade.

La plateforme avait annoncé en août avoir levé 700 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Fidelity Management, ce qui avait valorisé le réseau à plus de 10 milliards de dollars. Reddit a montré son influence en janvier 2021, lorsque des armées de boursicoteurs, communiquant sur le réseau, avaient ébranlé Wall Street en misant à contre-courant sur des actions devenues virales comme celles de la chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop.

Cet été, Reddit a fait savoir qu’il avait eu 100 millions de dollars de chiffres d’affaires avec la publicité au cours du deuxième trimestre de 2021. Cela représentait presque une hausse de 200% par rapport à la même période un an plus tôt.