IBM et Samsung dévoilent une technologie de semi-conducteurs qui pourrait changer la donne en terme énergétique

La course à la puissance de calcul ne se gagnera pas uniquement sur le terrain de la finesse de gravure. IBM et Samsung viennent en effet de dévoiler une nouvelle technologie de semi-conducteurs à même de changer la donne en terme de consommation d’énergie, et donc jouer un trôle déterminant dans l’autonomie des futurs appareils portables. Cette technologie potentiellement disruptive, c’est le Vertical Transport Field Effect Transistors (VTFET), soit une nouvelle architecture processeur avec des transistors placés verticalement sur le die.



La disposition verticale des transistors n’est pas tout à fait une première, mais le VTFET bénéficie de cette verticalité architecturale sur l’ensemble de la puce. Les deux partenaires promettent des gains de consommation d’énergie de l’ordre de 85 (!) à puissance de calcul comparable avec une puce classique, ce qui théoriquement pourrait déboucher sur des smartphones disposant d’une bonne semaine d’autonomie ! Samsung évoque aussi le minage de cryptomonnaies (aujourd’hui extrêmement énergivore au point que certains pays veulent l’interdire sur leur sol) dans la liste des secteur plus particulièrement « ciblés » par le VTFET.

Ces puces super-économes sont pour l’instant encore au stade du prototype. Pour la production de masse, il faudra donc attendre encore quelques années supplémentaires.