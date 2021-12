Google n’a pas abandonné le secteur des technologies AR/VR

Suite à l’échec des Google Glass et à l’abandon de la plateforme Daydream, on pouvait penser que Google ne souhaitait plus s’investir dans le secteur des technologies de réalité virtuelle ou augmentée. Ce serait oublier un peu vite que Google dispose toujours d’une équipe dédiée à la AR (AR OS), une équipe qui a pour tout nouveau patron un certain Mark Lucovsky, qui n’est autre que l’ancien directeur du software chez Oculus.

Le Daydream ne sera sans doute pas la dernière proposition hardware de Google dans le secteur de la AR

Dans la foulée de cette nomination, la division AR de Google s’est aussi mise en quête d’un ingénieur AR expérimenté, qui aura pour tâche de mettre au point un « logiciel pour processeurs intégrés dans une nouvelle génération de produits informatiques intégrés et immersifs », le tout au profit d’une « expérience d’AR irrésistible sur des plateformes hardware customisées. »

Et voilà comment en quelques lignes, la rumeur d’un hardware Google tourné vers la AR, hardware bien sûr équipé de logiciels voire d’un OS Google, s’invite à nouveau avec force à la table des prétendants au Métavers.