Twitter active le sous-titrage automatique des vidéos

Twitter annonce qu’il propose désormais un sous-titrage automatique pour toutes les vidéos. Cela concerne les vidéos qui sont mises en ligne à compter d’aujourd’hui. Les utilisateurs n’ont rien à faire, le réseau social s’occupe de tout.

Sur iOS et Android, les sous-titres automatiques vont s’afficher sur les vidéos où le son n’est pas activé. Pour ce qui est du Web, il suffit de cliquer sur le bouton CC pour les activer ou les désactiver.

Where are video captions when you need them? They’re here now automatically on videos uploaded starting today.

Android & iOS: auto-captions will show on muted Tweet videos; keep them on when unmuted via your device's accessibility settings

Web: use the "CC" button to turn on/off pic.twitter.com/IHJAI31IvX

— Twitter Support (@TwitterSupport) December 14, 2021