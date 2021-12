Google abandonne sa barre d’outils, 21 ans après sa création

Google a décidé de mettre un terme à sa barre d’outils qui a vu le jour en 2000 et qui a célébré son 20e anniversaire le 11 décembre. La Google Toolbar n’existe plus, il n’est plus possible de la télécharger, comme l’indique la société sur son site.

C’est la fin pour la Google Toolbar

La barre d’outils Google a fait ses débuts en décembre 2000 en tant qu’outil pour les utilisateurs d’Internet Explorer, leur donnant la possibilité d’accéder à la recherche Google sur n’importe quel site Web. C’était avant que des navigateurs tels que Firefox ou Chrome n’ajoutent la possibilité de lancer une recherche avec le moteur de recherche de son choix directement à partir de la barre d’adresse. Au cours de la durée de vie du produit, Google a mis à jour sa Toolbar pour qu’elle prenne en charge davantage de fonctionnalités qu’Internet Explorer n’avait pas, et a intégré Google Traduction.

Cependant, le produit a été largement mis de côté lorsque Chrome a été lancé en 2008 et a intégré toutes ces fonctionnalités de manière native, la dernière mise à jour de Google datant, semble-t-il, de 2014.

Cet abandon n’est pas une surprise. Comme dit plus tôt, de nombreux éléments sont maintenant natifs dans les navigateurs modernes. De plus, Microsoft compte mettre un terme définitif à son navigateur Internet Explorer à compter du 15 juin 2022. Google a bien compris que maintenir sa barre d’outils n’était pas nécessaire, d’où son retrait.