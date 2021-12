Free met à jour ses Freebox avec des améliorations et correctifs

Free propose aujourd’hui la mise à jour 4.5.4 pour ses différentes Freebox Révolution, Mini 4K, One, Delta et Pop. On retrouve aussi bien des améliorations que des corrections.

Des améliorations pour les Freebox

Voici les améliorations qu’apporte la mise à jour 4.5.4 des Freebox selon les dires de Free :

Dans un souci d’améliorer la sécurité Wi-Fi, les configurations en WPA1 seront migrées automatiquement en WPA1 & 2 (simultané).

Ce mode de compatibilité permet de continuer à utiliser les WPA1 pour les (très) vieux appareils tout en permettant aux autres d’utiliser la norme plus sécurisée WPA2.

Mise à jour de la version mineure de l’API de Freebox OS en 8.5

Lister les cameras (pas les modifier) se fait désormais sans la permission camera, mais avec la permission par défaut settings (Réglages).

Au niveau des corrections, on retrouve :

Résolution de problèmes de détection (ou disparition inopinée) des Freebox Player Pop de la liste des périphériques réseau.

Correction d’un bug où une opération de suppression/renommage de fichier sur un partage SMB pouvait bloquer l’explorateur Windows Correction d’un bug empêchant l’enregistrement de certains fichiers sur un partage SMB (depuis la suite Office notamment)

La mise à jour peut être installée dès maintenant en redémarrant électriquement votre Freebox. Sinon, vous pouvez laisser le téléchargement et l’installation se faire automatiquement. Cette opération se fera progressivement au fil des prochains jours.