Halo : Master Chief fait son entrée au Louvre, et un nouveau trailer pour la série

Décidément, Halo fait la une de l’actualité en cette fin d’année. Après l’hommage de Xbox aux 20 ans de la saga, la sortie d’un Halo Infinite encensé par la critique et largement adoubé par les joueurs ainsi que le premier teaser de la série produite par Paramount, voilà que le Master Chief rentre au musée ! Pas n’importe quel musée qui plus est puisque l’oeuvre (la fresque) de la peintre britannique Iva Troj trône désormais au Carrousel du Louvre !

L’oeuvre restera exposée au Louvre du 11 au 19 décembre tandis que l’original restera quant à lui visible en permanence à la Saatchi Gallery près de Londres. Iva Troj a donné quelques clefs de cette fresque impressionnante réalisée en collaboration avec les équipes de 343 Industries : « Cette peinture exprime mon amour pour l’univers de Halo et sa narration, et je savais ce qu’elle pourrait représenter pour les fans de la série. Je voulais que tout soit parfait, des couleurs aux personnages ; j’ai dû redessiner Master Chief une cinquantaine de fois, mais aussi faire en sorte que l’œuvre raconte une histoire. J’espère que celles et ceux qui la verront ressentiront qu’elle a été conçue avec amour et avec le respect de l’univers de Halo. C’était une expérience extraordinaire pour moi. »

Petit bonus supplémentaire pour les nombreux fans de Halo, la Paramount a lâché durant les Game Awards un teaser un peu plus long de la série Halo. Hâte !