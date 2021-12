[Prise en main] Roborock S7 : l’aspirateur robot qui ne fait pas de quartier

Avec le Roborock S7, Xiaomi tente le pari du robot aspirateur dont la fonction nettoyage n’est pas un simple bonus inutile. Le Roborock S7 se présente ainsi comme le haut de gamme de Xiaomi, un appareil équipé d’un télémètre laser (à l’efficacité réellement redoutable) et d’un système de lavage des sols par vibrations soniques. Notre modèle de test ayant connu de gros soucis lors de la synchronisation avec l’app – cela est peut-être dû à la configuration de mon WiFi sur réseau SFR – nous nous contenterons ici d’une prise en main… qui devrait tout de même convaincre les plus réticents à ce type de technologie.

Une mise en route simplifiée, mais…

La mise en route du Roborock S7 ne devrait pas poser de problèmes : la petite borne de recharge une fois rattachée à une prise d’alimentation, le Roborock S7 est prêt à être regonflé à bloc et attend sagement l’appairage WiFi à partir de l’app dédiée. Si dans notre cas cet appairage s’est globalement soldé par un échec, la multitude de tests sur le produit montre que l’opération se termine généralement bien. En mode plug-and-play, après un simple appui sur le bouton gauche de l’appareil (sur les trois boutons visibles en façade), le Roborock S7 s’active et déjà c’est une sacré affaire ! Le télémètre laser qui surplombe l’engin se montre en effet d’une efficacité redoutable. La machine nettoie le sol de façon rationnelle et n’oublie aucun recoin de la pièce, ce qui prouve au passage qu’elle établit une carte parfaitement précise de son environnement.

Précision et puissance de l’aspiration

La précision du télémètre laser se remarque aussi dans la façon dont le Roborock S7 aspire autour des pieds de chaise ou sur les bords de mur, au millimètre près (et ce n’est pas une exagération). Le S7 s’avère aussi particulièrement puissant (2500 pa) : le robot aspirateur monte sans effort le rebord qui sépare l’une des pièces du couloir principal, une épreuve qui s’est soldée par un échec (ou une grimpette pénible) chez tous nos autres robots aspirateurs de tests. Véritable bulldozer (dans le bon sens du terme), le S7 assure donc sa tâche sans encombres et surtout sans bloquer sur le moindre bout de tapis qui traine. Quant à sa puissance d’aspiration, on en reste coi : tout y passe, y compris les poils de nos deux chats solidement agrippés au tapis ! A ce sujet, on note que le Roborock S7 adapte automatiquement sa puissance d’aspiration en fonction des sols nettoyés. Au final, on doit facilement tourner entre 90 et 100% des saletés retirées du sol, et une fois encore, sans qu’aucune zone n’ait été oubliée lors de la séquence de nettoyage.

Un bac à poussière facilement accessible… mais petit

Petite déception en revanche, si le bac à poussière (avec filtre HEPA) est très facilement accessible, il est aussi très petit (0,4 litre seulement), ce qui obligera à le vider plus souvent. L’appareil ne dispose pas aussi d’une autonomie particulièrement remarquable (un peu plus d’une heure, et hop, retour à la base). Heureusement, son efficacité lui permet d’assurer l’essentiel avant le retour automatique à la borne. On remarque à ce sujet que l’engin parvient toujours à retrouver sa borne de recharge, même lorsqu’il montre ses premiers signes de fatigue dans une autre pièce que celle de la borne ou lorsqu’on l’a déplacé manuellement entre temps. Le télémètre laser est décidément d’une efficacité redoutable (oui, on l’a déjà dit).

Le Roborock S7 se faufile vraiment partout

3000 vibrations/minute pour la fonction lavage

Coté lavage, les 3000 vibrations minutes du s7 permettent de venir à bout des saletés un peu incrustées… si elles ne sont pas trop incrustées justement. Nous n’avons pas trop eu la possibilité de vient tester cette fonction, mais la plupart des tests précisent que la fonction lavage du sol du Roborock S7 est aussi efficace que celle de robots uniquement dédiés au lavage ! Le S7 parvient en tout cas à bien repérer les tâches au sol et y passe un temps certain afin d’assurer le nettoyage le plus optimum possible. A noter enfin que le bac a eau du S7 est d’une capacité de 0,3 litres.

Conclusion : un excellent rapport qualité/prix pour un robot de nettoyage polyvalent

Très efficace et précis en aspiration, le Roborock S7 est un vrai robot aspirateur-nettoyeur de sol polyvalent qui ne pêche finalement que sur quelques détails (autonomie faiblarde, bruyant). Largement recommandable.

Le Roborock S7 est disponible à la vente sur Amazon au prix d’environ 520 euros et en deux modèles, noir et blanc :

Roborock S7 noir

Roborock S7 blanc