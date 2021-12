Instagram lance Playback, une retrospective de l’année avec les stories

Instagram propose à son tour sa propre rétrospective de 2021 avec Playback, mais cela ne concerne que les stories. L’idée est de regarder dans le rétroviseur avec les meilleurs moments de l’année.

Instagram lance sa retrospective avec Playback

Avec Playback, Instagram partage une sélection de 10 stories publiées en 2021 pour chaque utilisateur. Mais chacun peut modifier, ajouter ou supprimer des stories de la selection via ses archives, qui apparaîtront dans la retrospective. Les utilisateurs voit apparaître un message dans leur flux les invitant à créer retrospective, et s’ils voient une story de 2021 qu’ils veulent ajouter, ils peuvent toucher sur l’autocollant « 2021 » pour la voir et la partager dans leur Playback.

Bien que Playback soit susceptible d’être populaire, en particulier auprès des utilisateurs d’Instagram qui veulent re-promouvoir leurs Stories préférées, il est surprenant qu’Instagram n’ait pas adopté une fonctionnalité de fin d’année plus simple qui a été populaire dans le passé : la grille de photos « top neuf ».

Depuis plusieurs années, des applications tierces proposent aux utilisateurs d’Instagram des variantes de la grille des neuf meilleures photos de fin d’année, mais souvent au prix d’informations personnelles comme les adresses électroniques. Instagram a des outils intégrés pour permettre aux utilisateurs de créer des grilles de photos, mais jusqu’à présent, il n’a pas proposé de version de fin d’année. Même Facebook, qui fait partie du même groupe, propose une vidéo de rétrospective automatisée (que les utilisateurs le souhaitent ou non).