Horizon Worlds : Meta ouvre les portes de son Métavers

Après une longue période de béta fermée, Meta ouvre enfin les portes de son Métavers, Horizon Worlds. Cet open world VR massivement multi-participants regroupes des activités de création, de communication et de jeux, comme une préfiguration de l’Oasis du film Ready Player One. Horizon Worlds est pour l’instant uniquement disponible aux Etats-Unis et au Canada pour les propriétaires de casques Meta Quest 2 (Oculus Quest 2), mais il ne fait aucun doute que Meta (Facebook) ne tardera pas à l’ouvrir au reste du monde, tout au moins avant la sortie du Meta Quest 3 (qui sera probablement commercialisé durant le mois d’octobre 2022).

Seule contrainte à l’entrée de ce nouveau monde virtuel, avoir au moins 18 ans. Pour le reste, le communiqué de Meta dit tout ce qu’il y a à savoir sur cet embryon de Métavers : « Avec de nouveaux mondes en devenir, vous pourrez rejoindre des internautes du monde entier dans des aventures en constante évolution, et des expériences incroyables (…) Vous pouvez même concevoir vos propres mondes ou faire connaissance avec d’autres membres de la communauté”.