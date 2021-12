Game Awards : la french touch en force (Asobo, Arkane, Shiro Games, Quantic Dreams, Magic Design Studios)

C’est peu dire que les studios français ont particulièrement brillé lors des Game Awards, à la fois lors de la cérémonie de récompenses mais aussi via les nombreux trailers de nouveautés qui ont émaillé la soirée (dans la nuit du 10 décembre). Les lyonnais d‘Arkane Studios ont fait vraiment fort avec leur FPS Deathloop (exclusivité PC/PS5, à venir l’an prochain sur Xbox Series), qui avait récolté pas moins de 9 nominations aux Game Awards et repart finalement avec deux statuettes (Meilleure Direction artistique et Meilleure réalisation).



Le studio bordelais Asobo s’est illustré de son côté avec une nomination pour Flight Simulator (le moteur de rendu du jeu est développé par Asobo), mais surtout, un fabuleux trailer pour A Plague’s Tale Requiem (suite de l’excellent A Plague’s Tale), sans doute l’un des plus beaux trailers de gameplay de la soirée après l’intouchable Hellblade II.

C’est encore un studio français à qui Lucasfilm a confié la réalisation de Star Wars Eclipse. Les parisiens de Quantic Dream (Detroit: Become Human) affichent de très grandes ambitions avec ce titre au trailer CGI envoutant et qui semble apporter pas mal de nouveautés à la franchise.

Grosse sensation aussi, le Dune de Shiro Games (Wartales) ; le chef d’oeuvre de Frank Herbert sera ici transposé dans un jeu de stratégie 4x ET temps réel (ce qui est rare pur du 4x). Star Wars, Dune, les frenchies ont la côte avec les grosses franchises.

Enfin, impossible de ne pas citer Magic Design Studios, qui ont présenté le trailer de Have A Nice Death, un Roguelike/Roguelite où le joueur dirige… la mort. La direction artistique au top confirme décidément la haute tenue de la création française dans le JV contemporain.