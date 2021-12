Cowboy Bebop : la série live-action de Netflix n’aura pas droit à une saison 2

Les critiques acerbes et les avis plus que mitigés des spectateurs ont eu visiblement raison velléités de Netflix. L’adaptation live-action de Cowboy Bebop ne sera pas renouvelée pour une seconde saison si l’on en croit The Hollywood Reporter. Netflix avait pourtant sorti les gros moyens pour produire une série qui ne asse pas trop honte au chef d’oeuvre de Shinichirō Watanabe, mais le résultat final est malheureusement très loin du compte, souvent à la limite du mauvais pastiche.

Le casting est pourtant loin d’être à la ramasse (John Cho, Mustafa Shakir et Daniella Pineda assurent leur rôle correctement) et les showrunners ont tenté le pari d’une mise en scène rythmée et qui se permet parfois des audaces de découpage. Pourtant, tout tombe un peu à côté, et l’on ne retrouve jamais les fulgurances d’écriture et de mise en scène de l’animé. Malgré ce nouvel échec, Netflix persiste et signe dans ses adaptations live-action des succès de l’anime ou du manga japonais ; dernièrement, le géant du streaming a lancé la production du très populaire One Piece. Attention à la marche…