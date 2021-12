Google va proposer les jeux Android sur Windows en 2022

À l’occasion des Games Awards, Google a annoncé l’arrivée des jeux Android sur Windows, et ce dès 2022. Une application Google Play Games sera disponible au téléchargement sur le système d’exploitation de Microsoft.

Google s’est contenté de présenter l’application lors de la cérémonie des Game Awards, avec une arrivée pour le courant de l’année prochaine. La technologie utilisée par Google pour émuler les jeux Android sur Windows n’est pas encore claire, mais nous savons au moins que les jeux seront exécutés localement et non via du cloud gaming.

Pour l’instant, Google ne dit pas grand-chose sur son fonctionnement ni sur les jeux qui seront disponibles. Le groupe a confirmé avoir créé l’application par ses propres moyens, sans utiliser la technologie existante de Microsoft, Bluestacks ou autres. Aussi, le support se fera aussi bien sur Windows 10 que sur Windows 11. C’est une bonne nouvelle pour ceux qui ont encore Windows 10, quand on sait que l’émulation des applications Android est l’une des nouveautés de Windows 11. Il y a visiblement l’usage d’une technologie dérivée ici.

Get ready to play your favorite @android games on your PC. Pick up where you left off anytime.

Google Play Games on PC, coming soon in 2022. Follow @GooglePlay to stay in the loop. pic.twitter.com/BfovbNSi5C

— The Game Awards (@thegameawards) December 10, 2021