Sonic 2 le film a le droit à sa première bande-annonce

La bande-annonce de Sonic 2 le film a fait ses débuts et permet de voir plusieurs personnages, dont Tails et Knuckles. Nous retrouvons également Tom Wachowski (James Marsden) et le Docteur Robotnik (Jim Carrey) qui étaient là dans le premier opus, comme cela était attendu.

Bande-annonce pour Sonic 2 le film

Dans cette suite, Sonic est prêt pour plus de liberté après s’être installé à Green Hill, et Tom Wachowski et sa compagne Maddie acceptent de le laisser à la maison pendant qu’ils partent en vacances. Cependant, le maléfique Docteur Robotnik revient, cette fois avec un nouveau partenaire, Knuckles, à la recherche d’une émeraude qui a le pouvoir de construire et de détruire des civilisations. Sonic fait équipe avec Tails et ensemble ils s’embarquent dans un voyage pour trouver l’émeraude avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains.

Pour information, Malik Bentalha est toujours la voix française de Sonic. Il y avait eu plusieurs critiques de spectateurs avec le premier film, jugeant que la prestation vocale n’était pas terrible. De plus, ils auraient préféré Alexandre Gillet ou Olivier Korol, qui ont fait la voix du hérisson bleu dans les jeux. Mais Paramount Pictures France, qui distribue le film dans l’Hexagone, a préféré faire appel à un star-talent, c’est-à-dire une personnalité plutôt qu’un comédien de doublage.

Comme l’indique la fin de la bande-annonce, la date de sortie pour Sonic 2 le film est le 6 avril 2022. Le long-métrage sortira au cinéma.