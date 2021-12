Sonic 2, le film tease sa première bande-annonce… et Tails est sur l’affiche !

Sonic 2 le film a droit à un teaser… pour annoncer sa première bande-annonce, qui sera diffusée ce vendredi 10 décembre ! On le savait déjà, mais c’est confirmé cette fois sur l’affiche du film : Tails, le renard aux trois queues, sera de l’aventure aux côtés de son pote Sonic, tout comme l’infâme Dr Robotnik (toujours interprété par Jim Carrey), que l’on aperçoit au second plan sur l’affiche. Absent de l’affiche mais bien le film, le malicieux Knuckles complètera notre triplette de héros. Le premier film Sonic était bien loin du chef d’oeuvre, mais ce dernier avait tout de même amassé plus de 60 millions de dollars lors de son premier week-end d’exploitation, ce qui reste le record pour une adaptation de jeu vidéo.

Le hérisson le plus cool du monde est de retour dans #Sonic2LeFilm ! Et il n’est pas tout seul… 🦔 🦊

Rendez-vous VENDREDI pour la bande-annonce qui promet d’être… électrique ⚡ pic.twitter.com/gVpvmgRop5 — Paramount Pictures France (@paramountfr) December 8, 2021

On ne sait pas encore grand chose du scénario, mais l’on peut parier que la bande-annonce du 10 décembre nous en dévoilera beaucoup plus. Paramount Pictures joue en tout cas assez gros pour cette suite, d’autant que le film se retrouvera à terme dans l’offre par abonnement Paramount +. Sonic 2 le film sortira en salles le 6 avril 2022.