Microsoft collaborerait avec Samsung sur le casque AR HoloLens 3ème gen et des lunettes AR

Alors que les rumeurs s’accumulent concernant les grandes ambitions d’Apple sur la AR, Microsoft semble enfin décidé à accélérer le pas. Si l’on en croit des source proches du dossier, la firme de Redmond aurait signé avec Samsung un contrat de collaboration sur au moins 2 ans couvrant la mise au point de la prochaine génération de casque HoloLens (gen 3 donc) ainsi que la création de lunettes AR nettement plus compactes.

La collaboration entre les deux géants aurait démarré durant l’été dernier et devrait se poursuivre jusqu’en 2023. Le fruit de ces efforts conjoints serait un casque HoloLens de troisième génération que Microsoft aurait prévu de commercialiser en 2024, ainsi qu’une première version de lunettes AR orientées vers le grand public. Suite à ce deal, Microsoft pourra sans doute profiter des technologies d’affichage par guide d’ondes de la société DigiLens, une startup rachetée par Samsung en 2019.

Microsoft est sans doute dans l’obligation de réagir s’il ne veut pas voir passer le train comme à l’époque du premier iPhone. Seulement 200 000 exemplaires de casques HoloLens 2 se sont écoulés depuis le lancement du produit, principalement auprès d’un public de professionnels (développeurs, designers). Les « fuites » indiquent qu’Apple se serait fixé pour objectif de vendre entre 2,5 et 3,5 millions unités de son premier casque à réalité mixte, et que les objectifs seraient encore bien plus élevés concernant les lunettes AR/Apple Glass (il est question de 10 millions d’exemplaires écoulés en un an !).