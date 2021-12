Le robot-drone SNAG peut voler et s’accrocher à une branche comme un rapace

Le biomimétisme, processus d’ingénierie qui s’inspire du vivant, reste particulièrement prisé dans le secteur de la robotique. Les robots qui s’inspirent du monde animal innovent souvent sur la partie mécanique : moins de ressources/énergie nécessaires pour les déplacements du robot, composants moins coûteux, fonctions à la fois sophistiquées et plus simples à mettre en oeuvre, etc. Le SNAG (Stereotyped Nature-Inspired Aerial Grasper) mis au point par des ingénieurs de Standford ne déroge pas à cette règle générale. Le fonctionnement et les aptitudes de ce robot-drone s’inspirent largement des capacités des rapaces.



Assisté de son équipe, le biologiste et roboticien David Lentink a conçu un drone muni de serres, capable ainsi de s’accrocher de façon dynamique à une branche ou tout autre support adapté. Les capacités en vol du SNAG s’apparentent à celles du Faucon Pèlerin : le robot-drone peut voler à des altitudes élevées, et à grande vitesse. Quant aux « ailes » mécanisées du robot, elles sont munies de 4 rotors et peuvent aussi se replier lorsque l’appareil est « posé ». Pour l’instant, le SNAG est un appareil téléguidé (ou ici plutôt radiocommandé), mais les chercheurs planchent déjà sur une version autonome du drone. A l’avenir, ce robot volant pourrait servir à étudier de plus près… les oiseaux.